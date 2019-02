Brexit: Ford will Produktion aus Großbritannien abziehen

Mit dem Abzug gedroht wurde schon länger, jetzt geht der US-Autobauer Ford offenbar einen Schritt weiter. Laut britischen Medienberichten informierte Ford Premierministerin Theresa May in einem Telefonat, dass er alternative Produktions-Standorte im Ausland vorbereite. Wo genau ist nicht bekannt. "Es geht hier nicht mehr um Eventualitäten. Wir unternehmen Schritte wegen der Unsicherheit. Das ist real", wurde ein Teilnehmer des Gesprächs in der Times zitiert.

Ford gab bisher keine Stellungnahme ab. Der Konzern betreibt in Großbritannien zwei Motorenwerke. Im Jänner teilte er mit, dass er mit Kosten in Höhe von bis zu eine Milliarde Dollar rechnen müsse, wenn es zu einem ungeregelten Brexit kommen sollte.

Jobabbau

In seiner walisischen Motorenfabrik in Bridgend begann Ford bereits Anfang des Monats mit einem freiwilligen Abbauprogramm begonnen zu haben. Durch diese Maßnahmen sollen in Bridgend 350 bis 400 Arbeitsplätze abbauen.