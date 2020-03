Ford und GE wollen 50.000 Beatmungsgeräte in 100 Tagen schaffen

Der Autokonzern Ford kündigt an, zusammen mit General Electric in den kommenden 100 Tagen 50.000 Beatmungsgeräte zu fertigen. In der Fabrik in Michigan soll fast rund um die Uhr in drei Schichten gearbeitet werden.

Danach werde man in der Lage sein, 30.000 weitere Geräte pro Monat zu bauen. Die Autobauer stehen unter gehörigem Druck, nachdem US-Präsident Donald Trump General Motors Säumigkeit vorgeworfen und den Autobauer mittels eines Kriegsgesetzes gezwungen hatte, die Produktion der Medizingeräte zu forcieren.