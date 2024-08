Wie das Unternehmen am Mittwoch ankündigte, wird es kein großes E-SUV mit drei Sitzreihen geben – dieses soll stattdessen einen Hybridmotor bekommen. Der Nachfolger des schweren Pickup-Trucks F-150 Lightning verzögert sich weiter. Fokussieren will sich Ford auf elektrische Lieferwagen ab 2026 und zwei mittelgroße, preisgünstigere Pickups ab 2027.

Der Elektro-Truck F-150 Lightning verzögert sich weiter auf das zweite Halbjahr 2027, ursprünglich war er für 2025 geplant. Doch Ford will eine kostengünstigere Batterietechnologie nutzen. Bei den Batterien ändert der Autobauer seine Pläne wegen der Subventionen des Inflation Reduction Acts (IRA) in den USA: Statt mit dem südkoreanischen Hersteller LG Energy Solution in Polen sollen die Batterien für den elektrischen Mustang in den USA hergestellt werden. "Ein erschwingliches Elektrofahrzeug beginnt mit einer erschwinglichen Batterie", sagte Farley.