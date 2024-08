Foodora will künftig auch Elektronik und Tierfutter ausliefern

Man sei bereits mit einem „bekannten österreichischen Technikanbieter“ im Gespräch, so der neue Geschäftsführer von Foodora Österreich, Alexander Gaied. Geliefert solle künftig alles werden, was „eine Person alleine tragen und in einem PKW transportieren kann“, so Gaied. Waschmaschinen, Fernsehgeräte und Co. sollen also auch in Zukunft nicht über Foodora bestellt werden können.

An Öffnungszeiten gebunden

Weiterhin gebunden sei Foodora als Unternehmen an die Öffnungszeiten der Geschäfte, aus denen Waren und Lebensmittel zugestellt werden. Wann genau und in welcher Größenordnung Foodora sein Sortiment erweitern wird, stehe noch nicht fest. Und auch eine Änderung des Firmennamens sei nach jetzigem Stand nicht geplant. Essenslieferungen blieben auch weiterhin das „Steckenpferd des Unternehmens“, so Gaied.