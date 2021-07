FMA-Aktion scharf gegen riskante Bankpapiere

Die Finanzmarktaufsicht (FMA) sieht Reformbedarf beim Crowdfunding-Gesetz: Eigentlich sollten damit kleinere Gewerbebetriebe leichter an Kapital kommen. Dass daraus hochriskante Anlageprodukte konstruiert werden – wie von der Kitzbüheler Firma KitzVenture, bei der kürzlich eine Razzia stattfand –, sei nicht der Plan gewesen. Weil es sich dabei um Nachrangdarlehen und keine Anlageprodukte handelt, sind der FMA bei solchen Fällen bisher die Hände gebunden. Sie ist nicht zuständig.

"Die Start-up-Szene ist sehr unglücklich, weil das dem Renommee schadet", sagte FMA-Vorstand Klaus Kumpfmüller am Dienstag vor Journalisten. Die FMA schlägt vor, dass sie künftig alle Anlageprospekte absegnet – bisher reichte in manchen Fällen das Okay eines Wirtschaftsprüfers. Ändern ließe sich das mit der nationalen Umsetzung der EU-Prospektverordnung, die nächstes Jahr ansteht.