Flugzeugzulieferer FACC schreibt wieder kleinen Gewinn

Nach einem tiefroten ersten Halbjahr 2020 hat der börsennotierte oberösterreichische Luftfahrtzulieferer FACC in den ersten sechs Monaten heuer wieder einen kleinen Gewinn von 3,2 Mio. Euro (1. Hj. 2020: minus 39,6 Mio. Euro) erzielt. Das Ergebnis je Aktie liegt damit nach minus 0,86 Euro bei nunmehr 0,07 Euro. Der Umsatz sank im Vergleich zur Vorjahresperiode allerdings deutlich von 297 auf nun 240,2 Mio. Euro, teilte FACC am Mittwoch in der Früh mit.

Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) erreichte zum Halbjahr 2,9 Mio. Euro, nach minus 34,4 Mio. Euro im ersten Halbjahr 2020. Die EBIT-Marge lag nun bei 1,2 Prozent, nach minus 11,6 Prozent in der Vorjahresperiode.

Im zweiten Quartal haben sich die Kundenabrufe den Angaben zufolge weiter stabilisiert und entsprachen den Planungen des Unternehmens. "Daraus folgten planmäßige Umsätze und das zweite positive Quartalsergebnis in Folge." Im zweiten Quartal wurden unterm Strich 3,9 Mio. Euro verdient nach minus 46,8 Mio. Euro in der Vorjahresperiode. Der Konzernumsatz lag im zweiten Quartal 2021 mit 122,1 Mio. Euro um ein Fünftel höher als von April bis Juni 2020.