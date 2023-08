Flugzeugzulieferer FACC verspürt Aufwind

Schwerpunkt Nachhaltigkeit

Einen Schwerpunkt legt FACC auch auf die Nachhaltigkeit in der Branche. In rund 60 Projekten wird derzeit an Technologien geforscht, die neue leichtere Materialien, bessere Aerodynamik und damit auch weniger Energieverbrauch bringen sollen. Thema sind etwa Triebwerke, die komplett mit synthetischen Kraftstoffen betrieben werden können. Bis 2026/27, wenn die großen Hersteller ihre Modelle erneuern, wolle man damit auch am Markt sein, kündigte Machtlinger an.

Erfolge mit Lufttaxis

Erfolge verzeichnete FACC auch im Bereich der Lufttaxis. An das US-Start-up Archer, bei dem zuletzt der Fluzeughersteller Boeing einstieg, wurden die ersten Bauteile ausgeliefert. Die ersten Lufttaxis des Herstellers sollen 2025 in New York abheben. "Der Markt beginnt zu greifen", sagte Machtlinger.

Etwas länger wird es noch dauern, bis sich die Raumfahrt signifkant im Ergebnis bemerkbar macht. In dem Bereich hat FACC unter anderem bereits ultraleichte Strukturmaterialien für die europäische Trägerrakete Ariane 6 entwickelt. "Wir haben einige Projekte in der Pipeline", sagte Machtlinger. Vielversprechend sei vor allem der amerikanische Markt. Wesentliche Umsätze werde man aber erst am Ende der Dekade sehen.

"Maß und Ziel" bei Lohnverhandlungen

Mit Blick auf die bevorstehenden Lohnverhandlungen mahnte Machtlinger ein, mit "Maß und Ziel" vorzugehen. Nach Lohnerhöhungen von neun Prozent im Vorjahr, die die Personalkosten von FACC um 17 Millionen Euro steigen ließen, und angesichts hoher Energiekosten bestehe sonst die Gefahr, dass sich exportorientierte Unternehmen wie FACC aus dem internationalen Markt "herauspreisen".