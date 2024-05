Flugzeugaktien heben an den Börsen ab

Dann scheint es so, als ob Boeing den Problemen davon geflogen ist. Doch zu Beginn des heurigen Jahres macht wieder ein Vorfall mit einer Max-Maschine dem Unternehmen zu schaffen. Sie verliert kurz nach dem Start eine Türverkleidung, erneut kommen Zweifel an der Sicherheit des Typs auf. Und nach wie vor gibt es Gerüchte, etwa über den Tod eines führenden Boeing-Managers. Inzwischen haben Boeing-Chef Dave Calhoun und Verwaltungsratschef Larry Kellner ihren Rückzug angekündigt. Der bisherige Chef der Verkehrsflugzeugsparte gab seinen Posten im März mit sofortiger Wirkung ab.

Auch 777-Fertigung steht still

Das Unternehmen kommt einfach nicht zur Ruhe. Das wird auch in den Geschäftszahlen augenscheinlich. Seit dem Vorfall zu Jahresbeginn steht Boeing unter verschärfter Aufsicht der Behörden und darf die Produktion seiner Mittelstreckenjets aus der 737-Max-Reihe vorerst nicht ausweiten. Daher lieferte Boeing nur 66 Exemplare seines meistgefragten Flugzeugtyps aus und damit rund 60 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Airbus kam mit seinen Konkurrenzmodellen A320neo und A321neo auf 116 Stück. Die Produktion der noch größeren 777-Reihe steht überhaupt still, weil der Hersteller seine Kapazitäten wegen zahlreicher Probleme an anderen Stellen benötigt.