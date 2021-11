Flugzeugausrüster FACC: "Drittes Quartal besser als erwartet"

Beim oberösterreichischen Flugzeugausrüster FACC, der ebenfalls unter der Coronakrise zu leiden hat, ist das dritte Quartal nach eigenen Angaben besser als erwartet verlaufen. Die Bauraten der wichtigsten FACC-Plattform (A320-Familie) würden sich wie von Airbus angekündigt sehr erfreulich entwickeln. Die Marktentwicklung - die Öffnung von US-Flügen ab 8. November für geimpfte EU-Bürger - sei "ein wichtiger Impuls", erklärte das Unternehmen am Mittwoch.

Der Umsatz lag im dritten Quartal mit 118,1 Mio. Euro über dem Vorjahreszeitraum (101,5 Mio. Euro), das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen lag dabei mit 7,6 Mio. Euro im positiven Bereich nach -10,8 Mio. Euro vor Jahresfrist. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) drehte im Vergleich mit 0,1 Mio. Euro ins Plus (nach -18,6 Mio. Euro). Es sei besonders erfreulich, dass in Q3 trotz der saisonbedingt schwächeren Sommermonate das dritte positive Quartals-EBIT in Folge erzielt wurde, erklärte FACC in einer Aussendung. Unterm Strich blieb das Ergebnis nach Steuern jedoch mit -2,0 (-20,7) Mio. Euro leicht im Minus.

In den neun Monaten zusammen lagen die Umsatzerlöse mit 358,3 (398,5) Mio. Euro unter Vorjahr. Das EBITDA verbesserte sich markant auf 28,2 (3,3) Mio. Euro, das EBIT von -53,0 Mio. auf 2,9 Mio. Euro und das Nettoergebnis von -60,3 Mio. auf 1,1 Mio. Euro.