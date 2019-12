Flugtaxis sind nur noch eine Frage der Zeit

FACC erwartet sich durch den Verkauf von Lufttaxis in naher Zukunft einen jährlichen Umsatzanteil in zweistelliger Millionen-Euro-Höhe. Bis Ende nächsten Jahres will das Unternehmen 300 Stück bauen. Die Serienentwicklung ist laut Perotti de facto abgeschlossen, man stehe kurz vor der Serienfertigung. Gebaut werden die Lufttaxis am Standort in St. Martin in Oberösterreich.