FACC bekommt Millionen-Auftrag von Bombardier

Der börsenotierte Flugzeugzulieferer FACC mit Hauptsitz in Ried im Innkreis hat einen dreistelligen Millionenauftrag von Bombardier Belfast erhalten. Die Summe liegt im niedrigen bis mittleren Bereich. Man werde Triebwerksverkleidungen für die Airbus-Serie A320neo fertigen, teilte FACC am Mittwoch in einer Presseaussendung mit.