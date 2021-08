Flughafen Wien in Turbulenzen

Fakt ist: Der Flughafen Wien rechnet heuer nur mit zehn Millionen Passagieren, das ist ein Drittel des Vorkrisenniveaus. Kopfzerbrechen bereitet Ofner die Langstrecke. Auf dieser ging das Passagieraufkommen nach Westeuropa um fast 50 Prozent, nach Nordamerika um 66 Prozent und in den Fernen Osten um 96 Prozent zurück.

„Die Langstrecke liegt am Boden. Unverständlicherweise lassen die USA auch Geimpfte nicht einreisen. Was bedeutet, dass Geschäftsreisen, die dringend erforderlich wären, nicht stattfinden können“, sagt der Manager. Er wünscht sich, dass die EU in diesem Fall gegenüber den USA „stärker auftritt“, sprich interveniert. Ohne funktionierende Langstrecke wird sich der Geschäftsreise-Bereich nicht erholen. Dabei wird dieser Bereich wahrscheinlich generell kein Vorkrisen-Niveau mehr erreichen. Denn viele Unternehmen setzen mittlerweile auf digitale Konferenzen via Skype, Zoom oder Teams.

„Es wird ein Teil durch digitale Instrumente ersetzt“, räumt Ofner ein. „Es gibt aber Aufgaben, die nicht digital erledigt werden können. Ein Servicetechniker, der eine Maschine in Gang setzen muss, die irgendwo in der Welt verkauft wurde, wird durch die Digitalisierung nicht ersetzbar sein.“ Auch der Vertrieb werde nicht allein digital funktionieren. Vor allem die stark exportorientierte Volkswirtschaft Österreichs werde gestört, wenn die Leute nicht reisen und keine Geschäfte akquirieren können. „Diese Geschäfte erfordern eine persönliche Präsenz“, sagt der Flughafen-Vorstand. „Diese Aufträge fehlen dann morgen und übermorgen.“