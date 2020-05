Airport in Berlin startet noch später

Brandenburg/ Der Planungsvorstand der Berliner Flughaefen, Horst Amann, posiert am Montag (09.07.12) in Schoenefeld auf der Baustelle des Flughafens Berlin-Brandenburg Willy Brandt (BER) nach einem Gespraech mit Vertretern der brandenburgischen CDU-Landtagsfraktion. Fuenf Wochen nach der geplatzten Eroeffnung des neuen Hauptstadtflughafens in Schoenefeld haelt die brandenburgische CDU-Landtagsfraktion auch die anvisierte Inbetriebnahme am 17. Maerz 2013 fuer unrealistisch. "Es gibt viel mehr Probleme als nur den Brandschutz", sagte Fraktionsvize Dieter Dombrowski am Montag nach einer Besichtigung der Baustelle. Der neue Flughafen-Chefplaner Horst Amann nannte den Zeitplan bis zum Fruehjahr "extrem knapp und absolut ambitioniert". (zu dapd-Text) Foto: Paul Zinken/dapd

