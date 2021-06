Flughafen Berlin: Eröffnung erst 2014?

Die Eröffnung des neuen Großflughafens Berlin-Brandenburg (BER) könnte sich einem Bericht des Berliner Tagesspiegel zufolge bis zum Frühjahr 2014 verschieben. Die Probleme auf der Baustelle hätten sich als so eklatant erwiesen, dass das "Szenario 2014 nun als sehr wahrscheinlich gilt", zitierte die Zeitung in ihrer Montagsausgabe einen "hohen Vertreter aus Aufsichtsratskreisen". Dieser habe damit Informationen aus einem an der Planung beteiligten Büro bestätigt.

Der Sprecher des Berliner Senats, Richard Meng, wies die Angaben gegenüber der Zeitung zurück. Eine Verschiebung auf 2014 sei nicht geplant, sagte er dem Tagesspiegel.