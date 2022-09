Flugannullierungen lösen klassische Reiseprobleme ab

Sommer, Sonne, Strand und Meer - aber auch mehr Beschwerden in Reisefragen als im Vorjahr hat die Urlaubssaison 2022 gebracht. Vor allem beim Fliegen ging einiges schief, wie die Arbeiterkammer (AK) Oberösterreich am Mittwoch in einer Presseaussendung festhielt. Rund zwei Drittel von 6.333 Beratungen betrafen demnach Flüge - zum überwiegenden Teil Annullierungen und deren kurzfristige Bekanntgabe.