Fleischabsatz unter Druck, aber "Tierwohl ist keine Nische mehr"

Was hilft gegen solche Praktiken? Eine strengere Herkunftskennzeichnung, noch ein Gütesiegel? Darüber hat der KURIER mit Andreas Steidl, Leiter der Billa Tierwohl-Programme und „Ja, natürlich“-Geschäftsführer, gesprochen.

Er sagt: „Man darf nicht alles in einen Topf werfen. Beim Geflügel ist Österreich besser, von der geringeren Besatzdichte bis zur gentechnikfreien Fütterung. Da macht die möglichst klare Herkunftskennzeichnung durchaus Sinn.“ Aber der Geflügelbereich sei eher die Ausnahme. „Wir sind nicht überall Musterschüler. Beim Schwein und Rind haben wir kaum andere Voraussetzungen als im Ausland.“

Preislich gebe es große Unterschiede zwischen den verschiedenen Qualitätskategorien bzw. in- und ausländischer Ware. Der Österreich-Aufschlag im Vergleich zur ausländischen Pute betrage in der Produktion 25 Prozent. „Aber der Konsument leistet sich das, wenn er von österreichischer Produktion überzeugt ist.“

Unter Druck gekommen sei in einer Art Polarisierung zwischen Diskont-Ware und hochpreisigerer Ware das mittlere Marktsegment. "Aber jene, die schon früher auf Bio-Qualität Wert gelegt haben, bleiben dabei. Und auch der Anspruch an das hochwertige Produkt steigt, selbst in preislicher Hinsicht.“

Freilich müsste das eingebettet sein in eine Gesamtstrategie. „Wenn ich zwei nahezu idente Fleischstücke nebeneinander liegen habe, nur der Preis ist unterschiedlich, wird es nicht funktionieren.“

Billa setzt dazu auf zwei Schienen: die Initiative „Fair zum Tier“ (konventionelle Haltung mit höheren Standards) und die Bio-Schiene „Ja, natürlich“. Beispiel: Schon jedes 5. Huhn sei bei Billa ein Bio-Huhn. „Tierwohl ist keine Nische mehr.“

Tierwohl schon mehr als 50 Prozent

Über das gesamte Billa Fleischsortiment hinweg werden die Produkte beider Vermarktungsschienen noch heuer die 50-Prozent-Marke bei den Verkaufszahlen überschreiten. Beim Huhn liege der „Tierwohl-Anteil“ schon bei 60 Prozent, beim Rind bei 45 Prozent und beim Schwein bei 25 Prozent.

Überall seien - abhängig von den Partnerbetrieben und der verfügbaren Ware – starke Steigerungsraten geplant. Und auch nur für Bio gesprochen gelte, so Steidl: „Bei uns ist Bio nicht am Rückzug, wir kämpfen eher darum die Mengen in der Beschaffung zu bekommen.“

Am schwierigsten sei es im Rinderbereich, wo geplant sei, die Menge in einem Stufenplan in Richtung 75 zu steigern. „Wir gehen aktiv auf die Bauern zu. Die Ochsenproduktion kann für Michbauern eine interessante Alternative zum Zusperren sein.“