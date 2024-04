Fix-Kredit billiger als variabel: Talsohle bei Wohnbau "durchschritten"

Die Finanzwelt erwartet heuer drei Leitzinssenkungen der Europäischen Zentralbank. Aber schon im Vorfeld haben die Börsen das in ihren stetig steigenden Kursen eingepreist. Und auch private Kreditnehmer spitzen auf demnächst wieder sinkende Zinsen.

Momentan ist die Situation freilich noch so: Bei einer Laufzeit von 10 oder 15 Jahren kostet ein Fixzinskredit (bei der Oberbank) derzeit 3,65 Prozent an Zinsen. Ein variabel verzinster Kredit kostet hingegen noch 4,90 Prozent. Daher verkaufen Banken derzeit mehr Fixzinskredite. Mit jeder Leitzinssenkung, die im Juni starten könnten, werden dann variabel verzinste Kredite wieder günstiger.

Kreditnehmer hätten sich aber mittlerweile an das höhere Zinsniveau gewöhnt. Die steigenden Reallöhne würden ebenso helfen, sagt Oberbank-Chef Franz Gasselsberger. Er sieht daher im privaten Wohnbau "die Talsohle durchschritten". Im ersten Quartal hätte er um 20 Prozent mehr Immo-Kredite verkauft. Damit sei noch nicht das Niveau von vor der Krise erreicht, denn 2023 habe der Rückgang 50 Prozent ausgemacht - aber ein Hoffnung machendes Signal sei dies allemal.

Gasselsberger will nicht als Zweckoptimist verstanden wissen, dies sei ein "Schimpfwort". Er sei eben so nahe an seinen Kunden dran, um die Entwicklungen quasi hautnah zu spüren. Auch das Wohnbaupaket der Bundesregierung werde weitere Impulse bringen, nicht zu vergessen die Entbürokratisierung der Ausnahmekontingente bei den Kreditvergaberegeln.