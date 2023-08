Firmen rufen weniger Kredite ab

Das Wachstum der Kreditvergabe an Unternehmen im Euroraum schwächt sich weiter ab. Die Banken vergaben im Juli um 2,2 Prozent mehr Darlehen an Firmen als vor Jahresfrist, wie die Europäische Zentralbank (EZB) am Montag mitteilte. Im Juni war das Wachstum noch bei 3,0 Prozent gelegen.

An die Privathaushalte reichten die Geldhäuser im Juli um 1,3 Prozent mehr Kredite aus als vor Jahresfrist. Im Juni war das Wachstum mit 1,7 Prozent noch etwas höher ausgefallen.

