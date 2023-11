Firma von Ex-Kanzler Kern kauft Siemens-Loks im Milliardenwert

Die größte europäische Vectron-Flotte

Die Loks werden alle in München gebaut. Es gibt aber einen Austro-Anteil aus Graz: Die Fahrwerke und auch Stromabnehmer stammen von Siemens in Graz und werden in die bayerische Hauptstadt zugeliefert.

Größte Lok-Kundin von Siemens Mobility war allerdings schon vor dem neuen Deal die ELL von Ex-Kanzler Kern, die international ein großer Lok-Verleaser ist. Mit dem neuen Geschäft, bei dem die Zugmaschinen ab 2025 ausgeliefert werden, wächst die ELL-Flotte auf mehr als 400 "Vectron"-Loks. Bis zum Jahr 2027 wird ELL zumindest 301 Siemens Vectron Loks und damit die größte europäische Vectron-Flotte betreiben.

Im Detail werden nun Loks in verschiedenen Stromsystem-Ausstattungsvarianten beschafft, die sowohl im Personen- als auch im Güterverkehr eingesetzt werden. Sechzig Fahrzeuge werden sofort bestellt. Branchenkenner gehen davon aus, dass das finanzielle Volumen bei Vollausschöpfung des Rahmenvertrags etwa eine Milliarde Euro beträgt.