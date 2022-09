Ex-Kanzler Christian Kern wird wieder Eisenbahn-Manager

Ex-Kanzler Christian Kern wechselt vom Technologie- ins Eisenbahngeschäft. Er gibt seinen Gesellschafter-Posten bei der Blue Minds Company auf und übernimmt dafür die Geschäftsführung der European Locomotive Group (ELL). Damit folgt er Christoph Katzensteiner nach, der nicht länger Geschäftsführer ist, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit.

ELL befindet sich im Mehrheitseigentum des Versicherers AXA und der Credit Agricole/Predica, die gemeinsam 98 Prozent der Anteile besitzen.

Mit dem Wechsel kehrt Kern ins Bahngeschäft zurück. Er war zuvor von 2010 bis zu seinem Amtsantritt als Kanzler 2016 Vorstandsvorsitzender der ÖBB-Holding, sowie von 2014 bis 2016 Vorsitzender der Gemeinschaft der Europäischen Bahnen gewesen.

ELL vermietet Lokomotiven für länderübergreifende Routen im Personen- und Güterverkehr in Europa. Der Bestand des Unternehmens umfasst über 180 Lokomotiven, für die ELL Zulassungen in 16 Ländern hat. Es beschäftigt mehr als 60 Mitarbeiter an zwei Standorten in München und Wien.