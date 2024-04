Finanzspritze für KI-Weiterbildungs-Start-up mytalents.ai

Expansion

In der nächsten Phase soll das Team des Start-ups verstärkt und die Produktpalette um personalisierte Videokurse erweitert werden. Geplant ist auch die Expansion außerhalb des DACH-Raumes.

Die Weiterbildungen sollen künftig nicht nur in Deutsch und Englisch, sondern auch in anderen Sprachen angeboten werden. Das Start-up will damit zum führenden Anbieter von KI-Weiterbildung in Europa werden.