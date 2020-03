Finanzministerium warnt vor Telefonbetrügern

Das Ressort betonte am Donnerstag, dass seine Informationen "grundsätzlich in Form von Bescheiden" erfolgen und "per Post oder in die FinanzOnline Databox zugestellt" werden. "Das BMF fordert Bürgerinnen und Bürger niemals mittels Telefonanrufen zu Zahlungen auf", wurde in der Aussendung betont. "Daher gilt: Folgen Sie auf keinen Fall den Anweisungen der Tonbandansage und geben Sie keine persönlichen Daten, Konto- oder Kreditkarteninformationen bekannt."