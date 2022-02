Finanzminister Brunner: „Das ist der Preis der Freiheit“

Ein Thema werden über kurz oder lang bestimmt auch mögliche Hilfen für durch die Sanktionen geschädigte Firmen, wie die staatlichen Hilfen zu Zeiten der Corona-Pandemie.

Brunner sagte dazu: „Entscheidend ist jetzt einmal, dass die europäischen Sanktionen rasch wirken. Dann wird man sehen, wie sie sich auf unsere Firmen auswirken. Klar ist aber auch, die aktuelle Situation ist nicht mit der Pandemie vergleichbar. Bei einzelnen Märkten gibt es ein größeres unternehmerisches Risiko.“

EU-Beitritt? Nichts überstürzen

Was auch kommt, an der Neutralität Österreichs will Brunner auf jeden Fall festhalten. „Das ist gute und gelebte Praxis.“ Die Geschlossenheit der EU mache viel Hoffnung für die Zukunft der Union. Für eine rasche Aufnahme der Ukraine sei es noch viel zu früh. „Diese Diskussion ist erst am Anfang. Entscheidend ist rasch Frieden und Stabilität in der Ukraine zu schaffen.“