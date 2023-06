Finanzbranche über geplante Reform der Wertpapiersteuer nur bedingt erfreut

Schoeller-Bleckmann

Grund zur Freude gab es bei der Verleihung unter anderen bei Schoeller Bleckmann (SBO). Der Ölfeldausrüster gewann heuer den Wiener Börse-Preis. Die Jury begründete die Entscheidung mit „überzeugender Finanzberichterstattung, Investor Relations, Strategie und Unternehmensaufstellung sowie Corporate Governance“. Auf den Plätzen zwei und drei folgten Do&Co bzw. OMV. Die Preise wurden bereits zum 16. Mal verliehen.

Der mit Jahresende scheidende, seit 22 Jahren an der Spitze stehende SBO-Chef Gerald Grohmann (69) sieht die Auszeichnung auch als Beweis, "dass die Wiener Börse ein hervorragender Handelsplatz für ein internationales Unternehmen wie die SBO ist". Als er 2001 die Führung übernahm, sei die damals in Brüssel notierende SBO-Aktie noch im Dornröschenschlaf gewesen. 2003 ist sie unter Grohmann nach Wien gewechselt. Für die Zukunft wünscht er sich weniger Auflagen für börsenotierte Konzerne. "Die Bösen erwischt man so ohnehin nicht."