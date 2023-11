Sparbuch statt Formelsammlung: Wie Schüler den Umgang mit Geld lernen

Der Besuch von Magnus Brunner in der Wiener Mittelschule ist kein Zufall. Die VBS (Vienna Bilingual Middle School) Wendstattgasse ist eine von rund 35 Schulen in Österreich, an der im Herbst 2022 das Pilotprojekt Wirtschaftsbildung startete. Ziel des Programms ist es laut der Stiftung für Wirtschaftsbildung, die die Schulen bei der Umsetzung unterstützt, die Jugendlichen „gut auf ihr Leben nach der Schule vorzubereiten“, so Vorstand Matthias Reisinger. Die Wissensvermittlung findet dabei nicht in Form eines eigenen Schulfaches, sondern im Rahmen fächerübergreifender Projekte statt.