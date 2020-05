Finale Verhandlungen bei Laudamotion

Den Zeitdruck für einen KV-Abschluss erklärt er mit der einzigartigen Krise. Bei 9/11 sei die Luftfahrt vier Tage lang gegroundet gewesen, momentan würden Flugbetriebe bis zu vier Monate gegroundet. Auch bestehe eine große Unsicherheit bezüglich der Nachfrage in den nächsten Monaten. "Um diese anzukurbeln wird es voraussichtlich sehr günstige Tickets am Markt brauchen. Hierfür brauchen wir Planungssicherheit ab Juni/Juli, daher muss bezüglich der Basis in Wien eine rasche Entscheidung gefällt werden."

Löhne einbehalten

In Deutschland wurde für die dortigen Laudamotion-Standorte von den Behörden die Kurzarbeit abgelehnt und den Mitarbeitern angekündigt, dass die Mai-Gehälter mangels Finanzmitteln nicht ausbezahlt werden können. Gruber sagte der Plattform, dass man bezüglich Kurzarbeit der in Deutschland stationierten Kollegen in laufenden Gesprächen mit der Agentur für Arbeit sei.