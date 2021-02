Fertinger-Gruppe übernimmt NÖ Kühlkondensatorspezialisten

Die im niederösterreichischen Wolkersdorf angesiedelte Fertinger-Gruppe übernimmt 100 Prozent der Anteile an der Modine Austria GmbH aus Kottingbrunn, ebenfalls Niederösterreich. Modine Austria produziert Kühlkondensatoren für die Automobilindustrie. Fertinger-Geschäftsführer Andreas Zwerger bezeichnet die Übernahme als „strategische Erweiterung“ für die Gruppe. "Wir sind überzeugt, dass das Thema Klima- und Temperaturmanagement im Automotive-Bereich insbesondere auch dank neuer emissionsarmer Antriebsformen künftig an Bedeutung gewinnt", so Zwerger.

Der Vertrag zur Übernahme wurde heute zwischen der Modine Manufacturing Company und der Schmid Metall GmbH, der Industrieholding der Fertinger-Gruppe, unterzeichnet. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Modine Austria dürfte vor der jetzt bekannt gewordenen Übernahme mit Problemen gekämpft haben. Co-Geschäftsführer Veit Schmid-Schmidsfelden: "Besonders freue ich mich, dass wir einen für die Region Niederösterreich wichtigen Produktionsstandort absichern." Ob alle 360 derzeit am Standort beschäftigten Mitarbeiter bleiben können, ist unklar.

Closing im ersten Halbjahr

Das Closing, also der Abschluss der Transaktion, wird für das erste Halbjahr 2021 erwartet. Die Genehmigung durch die relevanten Aufsichtsbehörden steht noch aus.

Die Fertinger-Gruppe selbst beschäftigt aktuell rund 300 Mitarbeiter und hat zuletzt ihren Mitarbeiter-Stand leicht ausgebaut. Nachdem 2019 ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung über Fertinger abgewickelt wurde, hat die Gruppe erst im Oktober des Vorjahres bekannt geben, die Hydro Precision Tubing im deutschen Remscheid zu übernehmen.

Die Fertinger-Gruppe hat Standorte Wolkersdorf (NÖ), Neusiedl/Zaya (NÖ), Niepołomice (Polen) und Remscheid.