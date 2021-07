Federal Reserve: Mythen von Macht und Milliarden

Es gibt viel ältere Notenbanken als jene der USA – wie die „privilegierte Oesterreichische National-Bank“, gegründet 1816 von Kaiser Franz I. Oder die Sveriges Riksbank ( Schwedische Reichsbank) von 1668, die älteste noch bestehende Zentralbank. Keine Notenbank ist freilich so mächtig wie die Federal Reserve der USA (kurz Fed). Und kein anderes Institut beflügelt die Fantasie mehr. Um die Fed, die am 23. Dezember 100. Geburtstag feiert, ranken sich Mythen und Verschwörungstheorien – manche haben einen wahren Kern, vieles ist einfach skurril. Zum Schmunzeln bringen sie Nationalbank-Gouverneur Ewald Nowotny trotzdem nicht: „ Verschwörungstheorien sind meist nicht nur wissenschaftlich falsch, sondern beinhalten auch Gefahren und verunsichern die Bevölkerung.“ Der KURIER unterzieht einige einem Fakten-Check.

Wurde die Fed bei einem geheimen Treffen von Bankern gegründet?

Jekyll Island, eine Mini-Insel vor der Küste Georgias: Seit 1888 treffen Millionäre einander im Clubhaus zur Entenjagd. 1910 tagt hier eine Runde, die dafür keine Zeit hat: New Yorker Banker (wie der aus Deutschland stammende Paul Warburg) schreiben mit Senator Nelson Aldrich an der Blaupause für neue Bankengesetze. Das Treffen gab es tatsächlich. Geheim war es, weil Banker ein ähnlich schlechtes Image genossen wie heute. Ein offensichtlich von ihnen diktiertes Gesetz war völlig chancenlos. Der Kongress lehnte den „Aldrich-Plan“ aber trotz der Geheimniskrämerei ab. Stattdessen unterzeichnete Präsident Woodrow Wilson 1913 den Fed-Vertrag.

Sicherten sich die Banker über das Geldkartell der Fed Macht und Einfluss?

Die Banken waren an stabileren Verhältnissen interessiert, wollten aber nicht zu viel Kontrolle zulassen. Vor dem Bürgerkrieg von 1861 bis 1865 gab es fast keine Regeln für Banken. Gefälschte Schuldscheine und panische Sparer standen auf der Tagesordnung.

Die Wall-Street-Panik von 1907 gab den Anstoß zur Fed-Gründung. Tausende Banken kollabierten – bis der unfassbar reiche Unternehmer und Bankier John Pierpont (J. P.) Morgan die Privatschatulle öffnete, um New Yorks (heute würde man sagen) Systembanken aus der Patsche zu helfen. So entstand der Ruf nach einem öffentlichen Kreditgeber der letzten Hand, der Banken Notfallkredite bereitstellen kann.

Hat J. P. Morgan die Fed erfunden und die Panik von 1907 selbst ausgelöst?

Sicher falsch. „Es gab Vorläufer schon in der Gründungsphase der Vereinigten Staaten“, sagt der Wiener Wirtschaftshistoriker Herbert Matis. So gründete der erste US-Finanzminister Alexander Hamilton 1790 die First Bank und wollte sie als Zentralbank nach britischem Vorbild etablieren. Was an politischen Grabenkämpfen scheiterte. Einheitliche US-Dollar-Scheine gab es übrigens schon vor der Fed – seit 1864.

Gehört und gehorcht die Fed den großen Wall-Street-Banken?

Darin steckt ein Korn Wahrheit. Die Fed gehört tatsächlich den großen US-Banken. Jedes Mitglied im Fed-Systems muss Aktien seiner regionalen Reserve-Bank zeichnen. So außergewöhnlich ist das nicht: Auch an der OeNB waren bis 2010 heimische Banken beteiligt. Rein privat ist die Fed aber nicht – sie steht unter politischer Kontrolle und ist dem Kongress verantwortlich. Zu behaupten, die Finanzindustrie habe gar keinen Einfluss auf die Fed, wäre freilich weltfremd. Viele Führungskräfte kommen aus der oder wechseln in die Wall Street. Gerade im Internet geht mit vielen Verschwörungstheoretikern die Fantasie durch – vieles davon ist antisemitisch motiviert. Ja, Banker mit jüdischer Herkunft waren und sind im Investmentgeschäft erfolgreich. Das waren nicht minder mächtige Bankiers wie J. P. Morgan, George F. Baker ( Citibank) oder Industrielle wie Rockefeller und Getty – allesamt angelsächsische Protestanten – aber auch.

Hat die Fed die Depression der 1930er und die aktuelle Finanzkrise verursacht?

Umgekehrt: Fast immer führten Bankpleiten oder Währungskrisen zur Gründung unabhängiger Zentralbanken – in Österreich der Finanzkrach 1811, sagt Matis. Die Fed hat die Große Depression der 1930er nicht verursacht, aber bei der Bekämpfung versagt. Aus ideologischen Gründen fuhr sie einen strikten Kurs, statt (wie heute) gegen den Einbruch der Wirtschaft und die Deflation die Geldschleusen zu öffnen. Dabei macht die Dosis das Gift: Ex-Fed-Chef Greenspan trifft Mitverantwortung für die jüngste Krise: Seine Niedrigzinspolitik pumpte viel billiges Geld in Immobilien und blies eine Spekulationsblase auf. „Zentralbanken können Finanzkrisen zwar nicht zur Gänze verhindern, jedoch deren Auswirkungen eindämmen“, sagt OeNB-Chef Ewald Nowotny.

Ließ die Fed John F. Kennedy ermorden?

Darf in keiner Verschwörungstheorie fehlen. Die These: Der Präsident wollte die Fed mit der ominösen Verordnung 11.110 entmachten und ihr so das Privileg, Silberzertifikate auszustellen, entziehen – deshalb musste er sterben. Ein Missverständnis: In Wahrheit bezweckten die Dokumente das Gegenteil.

Läuft der Fed-Vertrag aus, damit die USA ihre Schulden nicht zahlen müssen?

Der Fed-Vertrag war auf 50 Jahre befristet und wurde 1963 verlängert. Verschwörungstheoretiker wittern, dass er nun am 23. Dezember nach 100 Jahren ausläuft: Die USA wollten den Dollar abschaffen, eine neue Währung gründen und sich so ihrer Schulden entledigen. Was keine ganz so triviale Aktion wäre. Die Bestellung von Janet Yellen als neue Fed-Chefin wäre dann auch sinnlos. Gut ist: Den Wahrheitsgehalt kennen wir schon morgen. Gibt es die Fed und den Dollar noch – dann war die These falsch.