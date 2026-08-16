Ratgeber und Hotline sollen vor Fake-Bewertungen schützen

Falsche Bewertungen auf Google, Tripadvisor oder anderen Online-Plattformen können Hotels und Gastronomiebetrieben Umsatzeinbußen bescheren. Es soll auch schon vorgekommen sein, dass Gäste mit schlechten Bewertungen gedroht haben, um Rabatte zu erhalten.

Wie man sich gegen Fake-Bewertungen wehren kann, ist vielen Unternehmen nicht immer klar. Das Tourismusministerium hat jetzt eine Broschüre zum Umgang mit bösartigen Online-Bewertungen veröffentlicht und hilft ab morgen, Montag, auch mit einer Telefon-Hotline. Sie ist Montag bis Freitag zu Bürozeiten unter +43 71100 807597 erreichbar.

Schnellere Verfahren gefordert

Branchenvertreterinnen und -vertreter fordern schon länger schnelle Verfahren gegen den Missbrauch durch gekaufte oder koordinierte Fake-Bewertungen. Zur Diskussion stand u. a. auch eine Klarnamenpflicht. Kärntner Touristiker machten sich zuletzt für ein österreichisches Modell zur Regulierung unter Einbindung von Konsumentenschutz, Plattformbetreibern und Branchenvertretung stark.

Vorbild Italien

Als Vorbild gilt ein Regelwerk, das im April in Italien in Kraft getreten ist. Es sieht u. a. vor, dass