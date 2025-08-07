Hoteliers fordern mehr Maßnahmen gegen Fake-Bewertungen

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Genau wie Konsumenten beim Kauf von Produkten informieren sich viele Reisende auf Online-Plattformen darüber, wie gut eine Unterkunft bewertet wurde. Manchmal jedoch werden schlechte Bewertungen von Personen geschrieben, die nie zu Gast waren. Dieser Umstand ist der Österreichischen Hotelvereinigung ein Dorn im Auge. Sie fordert ein Einschreiten der Regierung.

"Politik darf nicht länger zusehen" "Schon wenige schlechte Rezensionen katapultieren Betriebe auf Plattformen nach hinten, sie verhindern Geschäftsabschlüsse und ruinieren die Preisdurchsetzung. Plattformen reagieren meist sehr langsam oder gar nicht. Da darf die Politik nicht länger zusehen", so ÖHV-Generalsekretär Markus Gratzer.

Sabotage durch Bots vermutet Online-Bewertungen seien ein wichtiger Orientierungspunkt für viele Menschen. Mit absichtlich falschen oder irreführenden Bewertungen werde das Vertrauen in die Erfahrungen anderer Gäste untergraben, was letztlich den Betrieben zum Nachteil gereiche, beklagen die Branchenvertreter. Teilweise gerieten Internet-Plattformen gar zur "Bühne von Sabotageakten" - aus einer Laune heraus oder in krimineller Absicht. Die ÖHV vermutet hinter derartigen Attacken immer öfter auch Bots (automatisch agierende Software) und "zwielichtige Dienstleister".