Saison am Gardasee "läuft nicht": Hohe Preise schrecken Touristen ab

Die internationalen Krisen schlagen sich zunehmend auf die Kaufkraft - mit sensiblen Auswirkungen auf den Tourismus in Italien. Besonders zu spüren ist das derzeit am Gardasee, wo sich Hoteliers und Gastronomen über eine deutlich gedämpfte Sommersaison beklagen. "Die Saison läuft nicht so positiv, wie man es glauben machen will", sagen Touristiker unisono.

"Es gibt einen Wandel im Tourismus: Die italienischen und deutschsprachigen Urlauber bleiben aus, dafür kommen mehr Gäste aus Nordeuropa", erläuterte Fabio Pasqualini, Präsident des Handelsverbands Confcommercio Bardolino und Inhaber mehrerer touristischer Betriebe am Gardasee, gegenüber der Tageszeitung Corriere del Veneto. Nordeuropäische Touristen seien jedoch weniger spendierfreudig. "Sie trinken keine Aperitifs, gehen selten shoppen und halten sich meist in Campingplätzen auf", stellte Pasqualini fest. Im Juli waren vielerorts auf den Straßen und Plätzen der Dörfer um den See kaum Menschen zu sehen. Auch die Gardesana-Straße war frei von den sonst üblichen Autokolonnen mit ausländischen Kennzeichen. Selbst im August zeigt ein Blick auf Booking.com viele freie Unterkünfte.

"Gardasee zieht nicht mehr so wie früher" "Der Einzelhandel leidet besonders stark, der Umsatz ist im Vergleich zum Vorjahr um zehn bis 20 Prozent zurückgegangen. Der Gardasee zieht nicht mehr so wie früher", meinte Pasqualini. Vor allem die Hotellerie beklagt eine nachlassende Nachfrage. "Wir haben unsere Stammkunden, die schon im Winter buchen. Aber Last-Minute-Anfragen oder kurzfristige Buchungen fehlen komplett. Italienische Urlauber kommen kaum - wenn überhaupt, dann für zwei, drei Tage oder am Wochenende", klagte Virginia Torre, Präsidentin des Hotelverbands von Lazise. Ein wichtiger Grund für den Besucherrückgang seien die hohen Preise. "Früher konnte eine vierköpfige Familie um 50 Euro Pizza essen - heute zahlt sie fast das Doppelte", sagte Torre. Ein weiterer belastender Faktor, der deutschsprachige Urlauber vom Gardasee fernhält, seien die Baustellen am Europabrücke-Abschnitt auf der Brennerautobahn, die für lange Staus sorgen. "Was früher eine fünfstündige Fahrt aus Bayern war, dauert jetzt sieben Stunden. Selbst Zweitwohnungsbesitzer überlegen sich dreimal, ob sich die Anfahrt lohnt", so Torre.