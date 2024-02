ÖVP denkt Klarnamen-Pflicht für Bewertungen im Internet an

In der Gastronomie und Hotellerie sind zuletzt anonyme und/oder Fake-Bewertungen im Internet verstärkt thematisiert worden. In Italien ist eine Neuregelung angekündigt und auch hierzulande steht die Zweckentfremdung von Bewertungen in der Kritik.

"Vermehrte online Fake-Bewertungen schaden Plattformen, Konsumentenschutz und Betrieben", so die Staatssekretäre für Tourismus bzw. Digitales, Susanne Kraus-Winkler und Florian Tursky (beide ÖVP). Es geht um eine Klarnamenpflicht.

"Plattformen immer häufiger zweckentfremdet"

"Die aktuellen Diskussionen in Italien und Österreich bestätigen, dass Bewertungsplattformen immer häufiger zweckentfremdet werden, um absichtlich unwahre Behauptungen anonym zu verbreiten", so die Regierungspolitikerin am Montag in einer Aussendung.

"Gängige Beispiele sind gezielte Negativbewertungen von Konkurrenzbetrieben, gekaufte Likes oder irreführende Erfahrungsberichte von Scheinkundinnen und -kunden." Mit einer Klarnamenpflicht ließe sich solchen "Fehlentwicklungen" entgegenwirken, glaubt Kraus-Winkler.