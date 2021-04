Wie groß ist der Wert der Anonymität im Netz?

CONTRA

Es ist eine Ironie der Geschichte, dass gerade jene, die stets die „Demokratisierung aller Lebensbereiche“ propagiert haben, an vorderster Front stehen, wenn es um die Regulierung freier Meinungsäußerung im Netz geht. Denn es kann kein Zweifel bestehen: Die digitale Welt hat einen dereinst unvorstellbaren Schub an Demokratisierung der Kommunikation gebracht.

Für uns Journalisten war das ja zunächst einmal nicht angenehm: Wir wurden ziemlich jäh vom hohen Ross der Meinungs- und Themensetzungsführerschaft geholt. Während anno dazumal der durchschnittliche Medienkonsument allenfalls seine bescheidene Sicht der Dinge in die Schreibmaschine klopfen und das Elaborat an die Redaktion seines Vertrauens schicken konnte („mit der Bitte um Kenntnisnahme und ggf. Veröffentlichung“), geschieht Kommunikation heute auf Augenhöhe und in Echtzeit. Und es gibt hier auch längst kein Monopol der klassischen Medienhäuser mehr, sondern diese Kommunikation findet ganz wesentlich in den sogenannten sozialen Medien oder diversen Blogs bzw. Onlineforen statt.

Und ja, das ist trotz aller Schattenseiten gut so – und hat letztlich auch den Traditionsmedien gutgetan. Damit sollen natürlich nicht die Untiefen, bisweilen Abgründe der neuen Medienwelt kleingeredet werden. Und was in der analogen Welt aus nachvollziehbaren Gründen verboten ist, muss es auch in der digitalen sein.

Aber die Vorstellung, irgendeine Instanz könnte definieren, was „Hass im Netz“ (oder sonst wo) bedeutet, welche Ansichten als „-phob“ zu gelten hätten, ist eine moralistische Anmaßung jener, die unter dem Titel „Demokratisierung“ immer nur die Ausweitung ihres Anspruches auf die Hoheit über den öffentlichen Diskurs verstanden haben.

Rudolf Mitlöhner ist stv. Ressortleiter der Innenpolitik.