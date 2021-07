Fahrradhersteller schränken Onlinehandel ein

"Vertikale Preisbindungen liegen vor, wenn Produzenten mit ihren Händlern das Preisniveau abstimmen, das die Händler von ihren Kunden verlangen sollen", erklärte Haubner. Vorgegebene Mindestpreise und Preisvereinbarungen für den Weiterverkauf sind in Österreich verboten, weil sie den preislichen Wettbewerb beschränken und ein höheres Preisniveau bewirken, heißt es auf der Webseite der Behörde. Laut Haubner gab es in der jüngsten Vergangenheit ähnliche Fälle in der Elektronik- und Lebensmittelbranche.