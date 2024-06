Gegen Fachkräftemangel: Sporthändler bietet sechste Urlaubswoche

Zufriedene Mitarbeiter als Schlüssel

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die im dritten Jahr beschäftigt sind, können sich zwischen einer sechsten Urlaubswoche oder einer Prämienauszahlung entscheiden, so Ana Aguilo, neue Country Leaderin von Decathlon Österreich.

"Zufriedene Mitarbeiter:innen sind hier der Schlüssel, um unsere Mission Sport allen zugänglich zu machen. Wir investieren deshalb kontinuierlich in die persönliche, psychische und berufliche Entwicklung unserer Teams", betonte Aguilo am Montag in einer Aussendung. Sie verweist auf ihren eigenen Karriereweg: 2004 trat die gebürtige Spanierin bei Decathlon in ihrem Heimatland als Teamleaderin ein, 20 Jahre später steht sie nun an der Spitze der Österreich-Niederlassung.