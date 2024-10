Nachlassende Inflation machts möglich: Zinsen dürften weiter sinken

Die Konsumlaune ist trotz gestiegener Löhne und gesunkener Steuern am Boden. Mit der Investitionsbereitschaft der Betriebe sieht es nicht viel besser aus. Schon das zweite Jahr in Folge schrumpft Österreichs Wirtschaft. Eine baldige weitere Zinssenkung wäre bestimmt eine Wohltat für Kreditnehmer – ob Private oder Unternehmen. Die Wirtschaft benötigt einen Schub.

Die aktuell weiter sinkende Inflation in der gesamten Eurozone, wie auch in Österreich, eröffnet den Währungshütern in Frankfurt Spielraum, genau das zu tun. Eben nicht erst im Dezember, wie von manchen Beobachtern prophezeit, einen weiteren Zinsschritt zu wagen, sondern bereits bei der nächsten Sitzung am 17. Oktober.