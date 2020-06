Deutsche Gedächtnislücken? Draghi-Spitze gegen Kritiker

Die EZB wird, wie berichtet, ab März monatlich Wertpapiere um 60 Milliarden Euro kaufen, großteils Staatsanleihen. Würden alle gemeinsam dafür haften, wären das quasi Eurobonds durch die Hintertür. Besonders auf Drängen der Deutschen werden aber nur 8 Prozent der Staatsschuldtitel bei der EZB liegen, für den Rest ist jedes Land selbst verantwortlich.

Peinlich ist Draghis Bemerkung für die Bundesbank. Als die US-Investmentbank Lehman Brothers 2008 in die Pleite schlitterte, drohte sie auf Forderungen von 8,5 Milliarden Euro sitzenzubleiben. Die 33 Wertpapiere mit schillernden Namen wie "Diversity" oder "Excalibur" hatte der deutsche Ableger Lehman Brothers Bankhaus AG ( LBB) als Sicherheit für Kredite deponiert – großteils jene Art hochkomplexer Bündelkredite, die seit der US-Immobilienkrise schwer in Verruf ist. Die Notenbanken im Euroraum mussten in Summe 5,6 Milliarden Euro in einen Puffer einzahlen, um solche Ausfälle abzufedern.