EZB uneinig über Anleihenkäufe

Stürzende Fensterfronten, schiefe Fassaden: Der Neubau der Europäischen Zentralbank (EZB) in Frankfurt erweckt den Eindruck, als könnte alles jeden Moment zusammenbrechen. Das kann kein Zufall sein, sagen Spötter.

Er sei „sehr beeindruckt“ von der spektakulären Architektur der Wiener Coop Himmelb(l)au, betonte hingegen EZB-Chef Mario Draghi nach der ersten EZB-Ratssitzung im neuen Turm.

Vor den Trümmern der Geldpolitik steht Draghi zwar noch nicht. Dafür brachte der Italiener am Donnerstag die Aktienkurse zum Abstürzen: Der deutsche Börseindex DAX rasselte vom Allzeithoch von 10.084 unter 9850 Punkte. Auch der Wiener Börseindex ATX verlor binnen 20 Minuten ein ganzes Prozent an Wert. Der Grund: Draghi hatte in seiner Pressekonferenz eine Reihe von Hiobsbotschaften gebracht. So grundelt die Inflationsrate noch länger gefährlich nahe der Nulllinie. Dauerhaft und auf breiter Front fallende Preise (Deflation) sind für Notenbanker ein Horrorszenario, weil es daraus kaum ein Entrinnen gibt und die Unternehmen dann noch weniger investieren würden.

Dabei musste die EZB ihren Wirtschaftsausblick ohnehin schon gehörig zurückstutzen: Nach dem Miniplus von 0,8 Prozent heuer wird das Wachstum in der Währungsunion auch 2015 und 2016 mit 1,0 und 1,5 Prozent sehr bescheiden ausfallen.