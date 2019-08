EZB sieht Abschwung und prüft Anleihenkäufe

USA und China im Handelskrieg, bei dem sich beide Partner immer wieder aufs Neue mit neuen Strafzöllen eindecken und wo nun auch der Vorwurf der Währungsmanipulation im Raum steht; Japan, das mit Südkorea über Exportschranken streitet; ein mehr als unklarer Brexit-Fahrplan; Europas-Konjunkturlokomotive Deutschland, die von einer schwächelnden Industrieproduktion wohl auf längere Sicht gebremst wird; eine US-Notenbank, die nach zehn Jahren erstmal wieder den Leitzins gesenkt hat und sogleich eine Riege an Nachahmern im asiatisch-pazifischen Raum fand: Angesichts solcher Belastungen für das Weltwirtschaftsklima blickt die Europäische Zentralbank ( EZB) mit Sorge auf die Konjunktur.

Anhaltende Unsicherheiten, eine zunehmende Gefahr des Protektionismus sowie Anfälligkeiten in Schwellenländern drückten auf die Stimmung in der Wirtschaft, insbesondere in der Industrie, teilte die EZB in ihrem am Donnerstag veröffentlichten Wirtschaftsbericht mit.