Konjunktur lässt nach: Jetzt startet der Kampf ums Geld

FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache wiederum möchte, dass der ORF aus dem Budget finanziert wird. Die ÖVP verlangt dafür von der FPÖ strukturelle Sparvorschläge im vollen Ausmaß von 930 Millionen pro Jahr – 600 für den ORF und den Rest für den Einnahmenentfall von Bund und Ländern. Zuletzt kursierte in Regierungskreisen die Idee eines Tauschhandels: Sozialministerin Beate Hartinger-Klein solle die geplante Senkung der Krankenversicherungsbeiträge (Kostenpunkt: 700 Millionen im Jahr) aus Rücklagen der Sozialversicherung bezahlen. „Dann wären 700 der 900 ORF-Millionen bereits finanziert“, heißt es. Fürs Budget schlagend würde eine allfällige Abschaffung der ORF-Gebühren erst in zwei Jahren, die wären für eine Systemumstellung nötig.

Weitere Wünsche der FPÖ sind die Finanzierung der Pflege aus dem Budget sowie die Einführung eines Papamonats.

Zudem will die Regierung die Steuern senken. So nimmt der Staat mit 28,3 Milliarden bereits wieder so viel Lohnsteuer ein wie 2015, also vor der letzten Steuerreform. Freilich ist die Summe zum Teil auf die gestiegene Beschäftigung zurückzuführen.

Jedenfalls gab es vor etwa acht Tagen eine „Aussprache“ zwischen Türkis und Blau. Da haben die Türkisen die Blauen daran erinnert, dass die FPÖ den Regierungskurs des Budgetüberschusses mitbeschlossen habe.