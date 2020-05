EZB erwartet weiter fallende Inflation

De Guindos erneuerte in diesem Zusammenhang den Aufruf der Notenbank an die Regierungen, umfangreiche Hilfen auf den Weg zu bringen, um eine Erholung der Wirtschaft voranzutreiben. "Es ist daher entscheidend, dass die fiskalische Antwort auf die Krise in allen Teilen der Eurozone hinreichend kraftvoll ausfällt."