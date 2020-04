EZB: Anti-Corona-Wertpapierkäufe könnten 750 Mrd. Euro übersteigen

Die Europäische Zentralbank ist darauf eingestellt, noch wesentlich mehr Geld in den Finanzmarkt zu pumpen, um die Folgen der Coronakrise abzufedern. Das spezielle Pandemie-Wertpapier-Kaufprogramm (PEPP) könnte sowohl in seiner Größe und Zusammensetzung angepasst werden, gab die EZB am Donnerstag bekannt.

Damit sind die 750 Milliarden Euro, die die EZB zumindest bis Jahresende ausgeben wird, nicht in Stein gemeißelt. Damit wählten die Währungshüter der Eurozone einen Mittelweg: Manche beobachter hatten erwartet, dass die Schwelle schon jetzt angehoben wird. Das ist nicht der Fall, die EZB hält sich aber alle Optionen offen.

Um 14.30 Uhr wird EZB-Chefin Christine Lagarde die Beschlüsse bei einer Pressekonferenz erläutern.