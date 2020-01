Experte: Was es mit den Bilderberg-Treffen auf sich hat

2019 war Ursula von der Leyen bei Bilderberg als Verteidigungsministerin dabei, wenig später wurde sie als EU-Kommissionspräsidentin nominiert – eher überraschend. Kann so ein Forum für einen Karrieresprung tatsächlich den Ausschlag geben, oder liegt das in der Natur der Sache, wenn „High Potentials“ aufeinander treffen?

Von der Leyen war auch davor schon dabei. Das kann man im Allgemeinen schwer sagen. Der Punkt, den Sie genannt haben: Wenn man die Vorsitzenden der großen Parteien und jene, die die Möglichkeit haben, in Regierungsämter zu gelangen, dabei hat, ist die Chance relativ groß, dass jemand später entsprechende Karrierewege einschlagen wird.

Gleichwohl erinnere ich mich an einen Bericht von einem Teilnehmer selbst, wo beschrieben wurde, dass in den 1970er Jahren Margaret Thatcher eine aufsehenerregende Rede gehalten habe. Danach hätten sich die großen amerikanischen Unternehmer in sie verliebt, sie überall eingeladen und hofiert.

Beide Bedeutungsrahmen haben wohl ihre Berechtigung, ohne tiefgehende Studie lässt sich aber kaum eine allgemeine Aussage treffen.

Wo wird das Bilderberg-Treffen 2020 stattfinden?

Das steht sicherlich schon fest, wird aber relativ zeitnah kommuniziert, meist zwei Wochen vorher. Außer wenn es durch den Terminkalender eines Teilnehmers, der nicht ganz so vorsichtig ist, öffentlich wird. Im Vorjahr hatte die taz das ungefähr zwei Monate vorher publiziert.