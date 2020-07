Ex-Wirecard-CEO soll Millionen von Banktochter geliehen haben

Das Darlehen war vom Vorstand und Aufsichtsrat der Unternehmenstochter Wirecard Bank genehmigt worden. Personen, die in diesen Organen sitzen, hatten aber auch Leitungspositionen bei Wirecard selbst inne. So unterstand Alexander von Knoop als CFO der Wirecard AG Markus Braun. In der Wirecard Bank war er aber bis April im Vorstand – und hat dort das Darlehen an Braun bewilligt.

Außerhalb des Kerngeschäfts

Das Darlehen an Braun stand außerhalb des Kerngeschäfts der Wirecard Bank. Sie vergibt ansonsten kleinere Summen für Kreditkartenzahlungen. Ihre gesamten Darlehen betrugen Ende 2019 laut "Financial Times" 297,6 Millionen Euro. Ein Darlehen in Höhe von 35 Millionen Euro an eine Einzelperson war für die Bank deshalb risikoreich. Zudem soll das Darlehen nicht gesichert gewesen sein. Braun war am 19. Juni als Firmenchef zurückgetreten.