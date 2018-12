Ex-Lufthansa-Chef Mayrhuber gestorben

Der frühere Chef der deutschen AUA-Mutter Lufthansa, Wolfgang Mayrhuber, ist tot. Der Österreicher starb am Samstag (1. Dezember) im Alter von 71 Jahren nach schwerer Krankheit, wie das Unternehmen am Montag in Frankfurt mitteilte.

Mayrhuber hatte den Konzern von 2003 bis 2010 geleitet. Später wurde er Aufsichtsratsvorsitzender. Ende September 2017 hatte er den Chefposten in Lufthansa-Aufsichtsrat bereits aus gesundheitlichen Gründen kurzfristig aufgegeben.