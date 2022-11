Ex-Kanzler Gusenbauer beteiligt sich an Handschuh-Start-up

Mehrere Millionen StĂŒck der bei Partnerfirmen in Italien produzierten Handschuhe konnten inzwischen verkauft werden, der Umsatz liegt im mittleren einstelligen Millionenbereich. ElephantSkin beschĂ€ftigt derzeit 5 Mitarbeiter in Wien. Reifeltshammer hĂ€lt 45 Prozent am Unternehmen, die restlichen Anteile halten mehrere Privatpersonen aus Österreich und Deutschland.

Abu-Dhabi-Expansion

Als nĂ€chsten Expansionsschritt nimmt Reifeltshammer Abu Dhabi ins Visier. Dort gibt es ein staatliches Ausstiegsprogramm aus Plastik und daher werde aktiv nach Alternativen gesucht. So habe die Marriott-Gruppe bereits Interesse an den plastikfreien Handschuhen fĂŒr ihre Hotel-Mitarbeitenden, erzĂ€hlt Reifeltshammer. Auch eine eigene Handschuh-Produktion in Abu Dhabi ist geplant.