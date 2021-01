ElephantSkin: Corona-Hype um Handschuh-Start-up

Seit der Produkteinführung im Dezember geht es mit dem Start-up steil nach oben. Für viele Händler kam der Handschuh zur richtigen Zeit, weil die Nachfrage nach Hygieneartikeln sprunghaft anzog. Lebensmittelhändler und Diskonter wie Aldi Nord und Süd oder Müller in Deutschland schlichteten die Innovation ebenso in ihre Regale wie Bipa, Metro, Hofer und Merkur in Österreich.

Mittlerweile ist der Handschuh in mehr als 30.000 Geschäften in acht Ländern – mit Tschechien sind es demnächst neun – erhältlich und wurde laut Firmengründer mehr als eine Million Mal verkauft. Auch bei Amazon sind die Austro-Handschuhe seit kurzem erhältlich. Demnächst ist der Markteintritt in die USA sowie den Emiraten geplant.