Ex-Finanzminister Löger zieht in Vorstand der VIG ein

Seit Jahresbeginn 2020 ist Ex-Finanzminister Hartwig Löger als selbstständiger strategischer Berater für den Haupteigentümer des VIG-Konzerns tätig, den Verein Wiener Städtische Versicherungsverein-Vermögensverwaltung. Mit 1. Jänner 2021 wird Löger in den Konzernvorstand wechseln, beschloss der Aufsichtsrat am Dienstag. Die VIG ist Österreichs größer Versicherungskonzern und in Osteuropa Marktführer.

Löger wurde bis 30. Juni 2023 bestellt, zu diesem Zeitpunkt laufen alle aktuellen Vorstandsverträge aus.Er kommt aus der Versicherungwirtschaft und war vor seiner Zeit als ÖVP-Finanzminister Vorstand der UNIQA. Von Detzember 2017 bis Juni 2019 war Löger Finanzminister. Nach dem Platzen der türkis-blauen Koalition machte er sich als Berater selbstständig.

Löger ist nach wie vor einer der zahlreichen Beschuldigten im umfangreichen Strafverfahren zur Casinos-Affäre. Der Aufsichtsrat prüfte die Causa eingehend und kam zum Ergebnis, dass keine Bedenken gegen eine Bestellung von Löger in den Vorstand vorliegen. Die Suppe dürfte strafrechtlich zu dünn sein. Löger erfülle alle erforderlichen Fit&Proper-Kriterien, heißt es. Er hatte auch vor dem U-Ausschuss ausgesagt.