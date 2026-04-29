Ein Becher soll zeigen, wie man Kreislaufwirtschaft macht

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Vier Unternehmen wollen die weltweite Bühne des Eurovision Song Contest (ESC) nutzen, um zu zeigen, welche Fähigkeiten Österreich beim Thema Kreislaufwirtschaft besitzt. Mit einem Becher wird demonstriert, dass es möglich ist einen geschlossenen Materialstrom im Land zu bewerkstelligen. Der Becher, der in der Wiener Stadthalle zum Einsatz kommt, wird aus Plastikmüll gemacht und kann vollständig wiederverwertet werden.

Als Land ein gutes Beispiel abgeben „Unsere Mehrwegbecher für den ESC sind ein Best Practice der österreichischen Kreislaufwirtschaft“, sagt Harald Hauke, Vorstandssprecher der Altstoff Recycling Austria AG. Die ARA steuert zu dem Projekt den Rohstoff bei: Kunststoffabfälle aus der Gelben Tonne und dem Gelben Sack, die in der Sortieranlage TriPlast in Oberösterreich sortiert und anschließend mit dem selbst entwickelten Verfahren UPCYCLE zu Kunststoff-Flakes aufbereitet werden. Diese wiederum werden von der OMV in deren ReOil-Anlage aufgelöst und in Basischemikalien zerlegt, die wiederum von Borouge International zu Kunststoffgranulat verarbeitet werden. Damit wird die lebensmitteltaugliche Qualität von Primärrohstoffen erreicht. Im letzten Schritt fertigt Greiner Packaging aus dem Granulat langlebige Mehrwegbecher. Damit wird ein „Austrian-Closed-Loop“ vollbracht.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © ORF / Roman Zach-Kiesling Stolz auf den Becher: Shanila Baseley (Vice President Sales Borealis, Teil von Borouge International), Michael Krön (Executive Producer ESC), Harald Hauke (ARA Vorstandssprecher), Beatrix Praeceptor (CEO Greiner Packaging).

Ressourcen schonen „Wir zeigen beim Eurovision Song Contest, wie innovative Kreislaufwirtschaft realisiert wird: Durch die Umwandlung gebrauchter Kunststoffe in hochwertigen Rohstoff vermeiden wir den Einsatz konventioneller Ressourcen und senken damit den CO 2 -Fußabdruck entlang der gesamten Wertschöpfungskette“, sagt Martijn van Koten, der Leiter der OMV Chemiesparte. Die Recycling-Becher sollen bei der Hauptveranstaltung und allen offiziellen Side-Events rund um den ESC eingesetzt werden. „Damit setzen wir bei einem internationalen Großevent ein klares Zeichen für Abfallvermeidung“, sagt Greiner Packaging CEO Beatrix Praeceptor.