Euro-Talfahrt: "Wie ein Konjunkturpaket"

Warum fällt der Euro-Kurs so stark? Zum einen drückt die Debatte über einen Austritt Griechenlands aus der Eurozone die Währung. Zum anderen machte EZB-Präsident Mario Draghi bewusst Stimmung gegen den Euro. Er will mit dem schwachen Euro die lahme Konjunktur in Gang bringen.

Wie viel Wachstum kann der Euro-Verfall auslösen? Bewegt sich der Euro im Jahresdurchschnitt 2015 bei 1,18 Dollar, bringt das für Österreich ein zusätzliches Wachstum von 0,3 Prozentpunkte – also: 0,7 statt 0,4 Prozent Wirtschaftswachstum, schätzt Stefan Bruckbauer, Chefvolkswirt der Bank Austria.

Woher kommt der Wachstumsschub? Von der Exportwirtschaft. Produkte aus der Eurozone sind für Drittländer billiger. Die Exporteure können besser verdienen, ihre Zuversicht steigt und sie beginnen wieder zu investieren.

Österreich exportiert nur ein Drittel aller Waren und Dienstleistungen in Nicht-Euro-Länder. Wirkt ein niedriger Euro-Kurs auch für unsere Wirtschaft tatsächlich so stark? Das Interessante ist: Die Exporte in Nicht-Euro-Länder sind großteils ausschließlich in Österreich erzeugte Produkte. Steigen diese Ausfuhren, erhöht sich unmittelbar auch die Produktion in Österreich. Die Exporte in die Eurozone hingegen sind oftmals Waren, die aus Osteuropa importiert, hier bearbeitet und dann weitergeliefert wurden.

Welche Branchen profitieren am meisten? In Österreich sind das vor allem die Maschinen- und Anlagenbauer, die Elektroindustrie und die dazugehörenden Dienstleistungen. Diese Unternehmen liefern vergleichsweise viel in Länder außerhalb der Eurozone, vor allem nach Asien und Lateinamerika. Und sie produzieren fast ausschließlich in Österreich. Die Fahrzeugindustrie dagegen führt den Großteil ihrer Erzeugnisse nach Deutschland und hat etwa 70 Prozent dieser Exportwaren zuvor selbst importiert.